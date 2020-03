Covid-19 Açores. Três casos positivos e 13 casos suspeitos, distribuídos entre Faial, Santa Maria e Terceira

O diretor Regional da Saúde considera que as autoridades do arquipélago foram muito além do governo da República na aplicação de medidas para travar o surto do novo coronavírus.



Tiago Lopes diz mesmo que se os Açores tivessem ficado à espera de Lisboa, estariam hoje numa situação muito pior.