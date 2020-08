Covid-19. Almada alarga horário de funcionamento do comércio até às 22h00

Em comunicado, a Câmara de Almada frisa que a medida é implementada "sem prejuízo das regras especiais aplicáveis ao respetivo setor de atividade em que se inserem" para evitar a propagação da Covid-19.



De acordo com a autarquia, a decisão foi tomada após os pareceres favoráveis da autoridade de saúde, da PSP e GNR e da capitania do Porto de Lisboa.



"O alargamento de horários permite ajudar a assegurar postos de trabalho, incrementar a atividade económica, e sem necessariamente impactar negativamente no risco associado a contágios, desde que se mantenham as medidas de contingência associadas ao funcionamento dos estabelecimentos em causa", realça o município, na nota divulgada.



A autarquia considera que a medida visa "a retoma económica, ainda que faseada".



A deliberação surge na sequência da Resolução do Conselho de Ministros de 14 agosto, que dá aos municípios da Área Metropolitana de Lisboa liberdade para fixarem os horários dos estabelecimentos comerciais.