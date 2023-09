Covid-19. Apenas 8.500 reações graves em 28 milhões de vacinas administradas

Os especialistas garantem a segurança das vacinas.



Num relatório do início do ano, o Infarmed explica que as reações adversas às vacinas contra a covid-19 "são pouco frequentes" e os casos graves são considerados como de "frequência rara".



Entre as reações adversas mais notificadas constam a dor no local da injeção, dores de cabeça, muscular e articular, febre, fadiga, arrepios, náuseas, mal-estar geral e sonolência.



O Infarmed estima que, só em 2021, as vacinas tenham prevenido mais de 250 mil mortes em toda a União Europeia.