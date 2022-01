Covid-19. Associação de Diretores de Escolas Públicas apela a "testagem assídua" dos alunos

"Esta semana decorrerá a testagem dos professores e dos funcionários. Espero que para breve também os alunos sejam testados", declarou o responsável à RTP, destacando a importância da testagem de toda a comunidade escolar.



"O que eu peço é que essa testagem, durante o segundo período que começa hoje e que se prolonga até abril, seja mais assídua, ou seja, mais do que uma vez por período - é isso que se pede à Direção-Geral da Saúde", apelou.



Questionado sobre se acredita que o ensino presencial voltou para ficar, Filinto Lima frisou que "estamos bastante diferentes de há um ano e estamos muito diferentes de 17 de dezembro do ano passado".



"Temos mais professores vacinados, temos mais funcionários vacinados e temos mais crianças vacinadas", relembrou.



O presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas considerou ainda "benéfico e positivo" que a nova norma da Direção-Geral de Saúde acabe com o isolamento de turmas quando há um caso positivo.



Filinto Lima garantiu ainda que os alunos contagiados que tenham de ficar em isolamento "nunca serão prejudicados no processo de ensino e aprendizagem", uma vez que cada escola, através dos meios digitais disponíveis, chegará aos alunos em questão "de modo a que eles não percam matéria".