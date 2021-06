Covid-19. Autoagendamento da vacina para maiores de 35 anos começa segunda-feira

A prioridade continua a ser dada às idades mais avançadas.



Com o autoagendamento é possível escolher o ponto de vacinação e escolher as datas.



As marcações ficam dependentes da disponibilidade dos diferentes centros de vacinação, que varia consoante o ponto do país onde é feito o agendamento.