Covid-19. Câmara de Aljustrel reativa linha de emergência social

A linha pode ser ativada através do contacto telefónico 932 200 201 e pretende ser "um apoio efetivo" aos cidadãos "que se encontrem impedidos de sair de casa" devido à pandemia, explicou hoje à agência Lusa a vereadora Paula Lampreia.

De acordo com a responsável pelo pelouro da ação social no município alentejano, após o contacto dos cidadãos, a câmara vai encarregar-se de "fazer compras no comércio local ou ir à farmácia" adquirir os medicamentos necessários.

Este apoio destina-se "às pessoas que têm maiores dificuldades de locomoção, que têm doenças crónicas ou autoimunes e que não têm suporte familiar", acrescentou.

A reativação da linha de emergência social para a covid-19, anunciada hoje pela autarquia, surge numa altura em que se registam 52 casos ativos de covid-19 no concelho de Aljustrel, segundo os dados atualizados da situação epidemiológica divulgados pela câmara municipal.

"Através da nossa Unidade Móvel [de Saúde], que está realizar os testes [à covid-19], começámos a perceber que o número de casos positivos estava a aumentar e, por isso mesmo, resolvemos antecipar-nos", para que, em caso de necessidade, "tivéssemos esta resposta", revelou Paula Lampreia.

A vereadora adiantou que a linha vai estar a funcionar por tempo indeterminado.

"Enquanto sentirmos que [a linha] é necessária e que podemos ser úteis a enfrentar esta pandemia e ajudar a minimizar todos os impactos que ela possa ter na vida das pessoas, vamos estar disponíveis", concluiu.

