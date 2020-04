Covid-19. Casos em lar de Alverca aumentam para 58 entre funcionários e utentes

Dos testes realizados na sexta-feira a utentes e funcionários do lar principal gerido pela Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca (AABMA), 30 utentes e 54 funcionários deram negativo para covid-19.O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, adiantou que só na reunião agendada para este sábado será decidido “”.Essa decisão será tomada “na base de todos os dados dos testes realizados”, que só estarão concluídos hoje. Isto porque ainda se aguarda o resultado dos testes realizados a 20 utentes de uma outra instalação gerida pela AABMA, a 800 metros de distância do lar principal.Sabe-se que pelo menos uma das funcionárias deste outro espaço está infetada, adiantou à Lusa o diretor da AABMA, João Simões.





Tomadas medidas de emergência







Para já, os utentes infetados com covid-19 tiveram de permanecer juntamente com os utentes não infetados nas instalações do lar principal, que tem vários pisos.”, vincou o diretor da associação.“Está garantida a alimentação”, acrescentou o autarca, adiantando também que “alguns funcionários cujo teste foi positivo vão ficar em quarentena em instalações do município”.Segundo João Simões, as refeições terão de ser asseguradas, porque “as cozinheiras estão infetadas”.Após uma reunião “extensa, mas produtiva” entre os vários intervenientes, Alberto Mesquita considera que “tudo o que era possível fazer foi feito”.