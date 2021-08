Covid-19. Centenas de profissionais de saúde viram o certificado digital caducar esta semana

A Ordem dos Médicos refere inúmeros problemas em hotéis e restaurantes com os clínicos a descobrirem no local que o certificado tinha um prazo de validade de seis meses.



Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantem que o problema está resolvido e que basta renovar o documento na app do SNS24.