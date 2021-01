Covid-19. Centro Social da Ilha, Pombal, com 62 casos ativos

Na reunião do executivo, realizada `online`, Ana Cabral adiantou que o concelho tem quatro surtos ativos, "dois dos mais preocupantes" são o do Centro Social e Paroquial da Ilha, com 62 infetados, e o da Santa Casa da Misericórdia do Louriçal, com 55 casos positivos, "entre funcionários e utentes".

Segundo a vereadora, os surtos "estão controlados" e o Município de Pombal já colocou dois recursos humanos no Centro Social da Ilha para dar resposta às necessidades.

"As brigadas distritais [Segurança Social] não estão a dar resposta a nenhuma das nossas IPSS [instituições particulares de solidariedade social], pelo que temos apoiado as instituições com recursos humanos", sublinhou a autarca.

Ana Cabral frisou que os lares e estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), "num trabalho concertado têm conseguido estancar muito bem o contágio generalizado".

A vereadora anunciou ainda que já foram vacinadas 1.641 pessoas, entre utentes e funcionários, das estruturais residenciais para idosos.

"Faltam sete instituições. Como tinham surtos ativos, as autoridades de saúde -- quem coordena a vacinação -- entenderam não ser o momento adequado para receber este programa de vacinação", esclareceu.

O vice-presidente do Município de Pombal, Pedro Murtinho, alertou, na mesma reunião, que a situação no país é "verdadeiramente assustadora" e que os números de Pombal "devem preocupar todos".

"No dia 01 de setembro, Pombal tinha zero casos ativos. Na última avaliação da situação de risco da Direção-Geral da Saúde, o concelho tinha 1.691 casos por 100 mil habitantes [05/01/2021 a 18/01/2021]. Na semana do Natal registavam-se 323 casos por 100 mil habitantes", lembrou.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, nas últimas 24 horas, o concelho de Pombal contabilizava 2.184 casos desde o início da pandemia, mais 120 em relação ao dia anterior.

Há 591 casos ativos, 1.538 recuperados e 55 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.