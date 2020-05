Covid-19. Chegada de mais equipamento de proteção permite stock estável

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O secretário de Estado da Saúde disse esta tarde que esta semana deverão chegar dois milhões de máscaras cirúrgicas e 1,7 milhões de respiradores FFP2 e FFP3, garantindo a "estabilidade de renovação do 'stock' de equipamentos de proteção contra a covid-19.