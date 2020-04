Covid-19 conduz a uma melhoria da qualidade do ar em Portugal

Região do Porto a 10 de março | Crédito: AIR Centre



como consequência da redução drástica nos níveis de dióxido de azoto (NO2) relacionado, por sua vez, com a interrupção da atividade industrial.Segundo explica um comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, este é “um dos impactos esperados da situação de emergência em que vivemos, uma vez que o NO2 é gerado sobretudo por emissões resultantes de setores como transportes e indústria, os quais têm sido, pelo menos parcialmente, desativados com a situação de emergência nacional decretada nas últimas semanas”.Já na região norte, a diminuição da poluição atinge os 60 por cento em determinados pontos da cidade do Porto.

Portugal a 28 de março | Crédito: AIR Centre











As imagens obtidas e analisadas pelo Laboratório de Observação da Terra do Centro Internacional de Investigação do Atlântico - AIR Centre relativas ao período compreendido entre 10 e 28 de março demonstram esta melhoria gradual da qualidade do ar.

Crédito: ESA







Tal como sublinha o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, esta diminuição da poluição pode também ajudar a minimizar o impacto do surto em Portugal, dado que “é particularmente benéfica para reduzir a probabilidade de afetar pessoas com problemas respiratórios”.O aumento da probabilidade de pessoas que sofrem com problemas respiratórios está relacionado com a inalação por dióxido de azoto, “uma vez que em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite”, explica o comunicado.

China e Itália com o mesmo cenário

Para além de Portugal e Espanha,“É a primeira vez que noto uma queda tão dramática numa área tão ampla. Não estou surpreendida porque muitas cidades na China adotaram fortes medidas para evitar a propagação do vírus”, disse Fei Lui, investigadora da NASA especializada em qualidade do ar.

Imagens recolhidas entre janeiro e fevereiro mostram uma grande diminuição nas emissões de dióxido de azoto nas maiores cidades chinesas. O mesmo acontece quando se analisam os níveis de dióxido de carbono (CO2).











Dióxido de nitrogénio | Fonte: ESA



“Mal já está feito”

Apesar de se estar a verificar uma diminuição drástica da poluição em várias cidades do mundo,

A organização admite que as condições de saúde causadas pela poluição crónica do ar das cidades podem levar a um aumento das taxas de mortalidade causada pela Covid-19.





Através de um comunicado, a EPHA admite que houve uma redução do dióxido de nitrogénio e de partículas finas que resultam do tráfego rodoviário, o que pode resultar em algum alívio para as pessoas infetadas pelo novo coronavírus.No entanto, sublinha que a poluição crónica do ar é um importante propiciador de doenças pulmonares e cardíacas, ligadas a taxas altas de mortalidade por covid-19.Citada no comunicado, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, da Organização Mundial de Saúde (OMS), especialista em qualidade do ar, observa que seja qual for a forma de se usarem os números,. Anos a inspirar ar poluído do fumo dos carros e de outras fontes enfraqueceram a saúde de todos aqueles que estão agora envolvidos numa luta de vida ou de morte contra a covid-19”, disse ainda o secretário-geral interino da EPHA, Sasha Marschang.

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) considera a poluição do ar o maior risco ambiental para a Europa, especialmente nas grandes cidades. Partículas finas, dióxido de nitrogénio e ozono ao nível do solo levam a cerca de 400.000 mortes prematuras em cada ano.