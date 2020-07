Covid-19. DGS reitera transparência e rigor nos relatórios diários

A DGS adverte que “o sistema nacional de vigilância epidemiológica (SINAVE), que é utilizado para contabilizar os casos de COVID-19,A Direção-Geral de Saúde diz que todas as notificações sãode modo a suportar as intervenções em Saúde Pública” e que todos os dias há um processamento que visa

“Posteriormente estes dados são ainda sujeitos a um controlo de qualidade antes da publicação do relatório de situação epidemiológica”, refere o comunicado.







Acusações e críticas de diversas autoridades de saúde e de autarcas levantam dúvidas quanto à veracidade dos números reais de casos de Covid-19, em Portugal. Há discrepâncias nos registos e, possivelmente, a infeção tem uma dimensão superior à confirmada pela Direção-Geral da Saúde, segundo avança o Expresso , este sábado.





Depois de as acusações de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, criticando a atuação das autoridades de saúde no combate à pandemia, surgiram outras vozes críticas quanto à situação epidemiológica em Portugal.



Profissionais de saúde, autoridades no terreno e antigos responsáveis da DGS apontam discrepâncias nos registos, como surtos noticiados que não aparecem logo no boletim nem nas estatíticas da DGS, ou diferenças entre o número total de infeções e a distribuição por concelhos - denunciando haver "um número maior de casos registados pelas autoridades de saúde do que o reportado na base de dados totais" - e ainda alguns concelhos que, segundo o boletim oficial, não apresentam novos infetados há semanas, mas onde continuam a dar entrada nos serviços de urgência locais novos doentes e onde têm sido identificados casos positivos nas unidades de saúde pública.