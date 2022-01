A plataforma, criada por uma equipa de médicos, chama-se " Covid-19 e Agora? " e está disponível online. A iniciativa surge do repto lançado por médicos de família, que perceberam a dificuldade em gerir os contactos.Nas primeiras 12 horas registaram-se mais de cinco mil utilizações. O acesso pode ser feito via computador ou telemóvel, é gratuito e não tem restrições.O acesso pode ser feito através do site https://covid19.uphill.pt/