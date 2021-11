À Antena 1, a autarquia adianta que como medida suplementar preventiva, os bombeiros voluntários de Carregal do Sal estão já a proceder à desinfeção das instalações da Escola Básica Nuno Álvares.A Câmara Municipal aguarda que, entretanto, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, se pronuncie no sentido do encerramento do espaço por um tempo mais dilatado.