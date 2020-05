Covid-19. Especialistas levantam dúvidas éticas sobre "apps" de rastreamento

Desde os sistemas de dados de geolocalização ao recurso às redes Bluetooth, o painel de participantes questionou os riscos associados à perda de privacidade e o grau de fiabilidade destas "apps" - em desenvolvimento não só no país, mas em muitos estados-membros da União Europeia – na definição da imunidade da população.”, afirmou a coordenadora da Iniciativa Ciência e Sociedade, do Instituto Gulbenkian de Ciência, Joana Gonçalves Sá.Segundo a também professora da NOVA School of Business and Economics, “”.Apesar de advogar as vantagens da aplicação de dados e da digitalização, apelou à “calma” para a definição de uma utilização mais segura da tecnologia face à pandemia.”, sublinhou, reiterando: “”.

Em linha com a tomada de posição da Comissão Europeia em abril, Joana Gonçalves Sá diferenciou ainda as características das possibilidades de rastreamento, considerando o Bluetooth mais protetor da privacidade dos cidadãos do que a localização por GPS ou triangulação de antenas, mas alertou para o cenário de múltiplos “falsos positivos”.



Opiniões plurais

Paralelamente, o ex-comissário europeu, que teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação, sublinhou a “aceleração extraordinária na digitalização” registada nas últimas semanas, apesar de questionar a direção deste desenvolvimento. No entanto, não deixou de defender o sistema de proteção de dados no espaço comunitário.”, observou o administrador da Gulbenkian.Por sua vez, o médico, consultor da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e da Universidade de Washington, reiterou a importância de aperfeiçoamento da difusão de informação para enfrentar o SARS-CoV-2.”, sentenciou.