Covid-19. Europa começa a adotar restrições antes do Natal

Por cá, para preparar o Natal e reforçar as defesas contra a Covid-19, o Governo vai convocar uma reunião do Infarmed.O encontro será agendado para as próximas semanas, adianta o jornal, numa altura em que os especialistas preveem que Portugal atinja um número médio de duas mil infeções por dia ainda durante este mês de novembro.Vários governos europeus aplicam medidas que distinguem entre vacinados e não-vacinados.Na leitura do constitucionalista Paulo Otero, se em Portugal o Governo pretendesse aplicar restrições especificamente a quem não tem a vacina contra a Covid 19, poderia fazê-lo sem colocar em causa a Lei Fundamental.