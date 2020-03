Covid-19. Fecho de escolas coloca pais ao lado dos técnicos de saúde

Jorge Ascensão, porta-voz da associação de pais, disse que confia na decisão dos técnicos.



Ainda no âmbito do ensino, na última madrugada, o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) decidiu suspender as aulas presenciais e arrancar com ensino à distância na próxima segunda-feira.



Em comunicado o ISCTE diz que deixam de ser dadas aulas presenciais que devem ser substituídas por modalidades de ensino à distância, de 16 de março em diante, e no mais curto prazo de tempo possível.



Acrescenta ainda que está "encerrado o acesso aos espaços da biblioteca", mas ainda vai ser possível requisitar livros, "em moldes a comunicar pelos respetivos serviços”.



Também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, anunciou a suspensão da atividade letiva presencial, entre esta quinta-feira (12 de março) e 27 do mesmo mês, e recomendou aos estudantes instalados nas residências o regresso temporário ao seu domicílio.