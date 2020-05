Covid-19. Fenprof diz que falta confiança para reabertura de escolas





A Fenprof, que reuniu com responsáveis do ministério da Educação por causa da reabertura parcial das escolas, considera "importante que toda a comunidade escolar", incluindo alunos, professores e pessoal não docente, seja testada várias vezes para ​​​dar "confiança às pessoas".



Mário Nogueira assinalou que os professores mais velhos "correm um risco superior" de contágio.



"O futebol não pode ter um estatuto diferente da educação", afirmou, acrescentando que "os problemas não se resolvem na escola só com máscaras e gel" desinfetante.



O dirigente da Fenprof anunciou a entrega esta terça-feira, no parlamento, de uma petição a exigir a realização de testes de despistagem à covid-19 a toda a comunidade escolar, a começar nos concelhos com mais casos de infeção.



O Ministério da Educação reservou esta terça-feira para se reunir com as estruturas sindicais dos professores sobre a reabertura parcial das escolas, prevista para a próxima segunda-feira para os alunos dos 11.º e 12.º anos, que terão aulas presenciais nas 22 disciplinas exigidas para os exames nacionais de acesso ao ensino superior. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, disse em declarações aos jornalistas, por videoconferência, que "não há condições, do ponto de vista de confiança", para a reabertura das escolas para os alunos dos 11.º e 12.º anos.A Fenprof, que reuniu com responsáveis do ministério da Educação por causa da reabertura parcial das escolas, considera "".Mário Nogueira assinalou que os professores mais velhos "correm um risco superior" de contágio."O futebol não pode ter um estatuto diferente da educação", afirmou, acrescentando que "os problemas não se resolvem na escola só com máscaras e gel" desinfetante.O dirigente da Fenprof anunciou a Reparos da estrutura sindical

A Fenprof entende que os delegados de saúde deveriam, em cada concelho, dar um parecer prévio antes da reabertura das escolas para acautelar a retoma das aulas presenciais em segurança.



Aos professores, a estrutura sindical recomendou para que se recusem a entrar numa sala de aula se a escola não disponibilizar máscaras.



Invocando "a sobrecarga" de trabalho dos docentes, que se terão de dividir em aulas presenciais e à distância, para o caso de darem também aulas a alunos de outros níveis de ensino ou doentes, Mário Nogueira defendeu que o Ministério da Educação deveria ter permitido que as escolas, tendo autonomia pedagógica, pudessem ter encontrado "a solução" para gerir o apoio a conceder aos estudantes e o regime de aulas.



Até para salvaguardar, de acordo com o dirigente da Fenprof, que no momento da realização dos exames nacionais não houvesse desigualdade entre alunos.



A reabertura parcial das escolas na próxima semana é uma das medidas do plano de desconfinamento do país definido pelo Governo para ser aplicado faseadamente. A Fenprof entende que os delegados de saúde deveriam, em cada concelho, dar um parecer prévio antes da reabertura das escolas para acautelar a retoma das aulas presenciais em segurança.Invocando "a sobrecarga" de trabalho dos docentes, que se terão de dividir em aulas presenciais e à distância, para o caso de darem também aulas a alunos de outros níveis de ensino ou doentes, Mário Nogueira defendeu que o Ministério da Educação deveria ter permitido que as escolas, tendo autonomia pedagógica, pudessem ter encontrado "a solução" para gerir o apoio a conceder aos estudantes e o regime de aulas.Até para salvaguardar, de acordo com o dirigente da Fenprof, que no momento da realização dos exames nacionais não houvesse desigualdade entre alunos.