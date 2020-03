Covid-19. Ficar em casa com os filhos implica fortes cortes no salário

Os pais que não puderem recorrer ao trabalho à distância e tiverem de faltar ao emprego vão ter as faltas justificadas. No entanto, vão sofrer um corte no rendimento ao final do mês. Recebem 66% do salário base, sem contar com subsídios.