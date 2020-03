Covid-19. Foi confirmado um caso de infeção no Grupo Simoldes em Oliveira de Azeméis

Já foram identificados os colaboradores que estiveram em contacto com o caso confirmado. A lista foi enviada para a autoridade de saúde local, que ficará responsável pelo contacto com as pessoas em causa.



A RTP confirmou esta informação com os Serviços de Medicina do Trabalho do Grupo Simoldes.