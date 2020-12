Covid-19. Freguesia açoriana de Rabo Peixe sujeita a cerca sanitária

No conjunto das proibições ficam interditas as deslocações, por via terrestre e marítima, entre Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e as restantes freguesias, sendo que as autoridades de saúde vão proceder à realização de "testes rápidos à população", segundo uma nota de imprensa do executivo.









De acordo com a deliberação,O Governo dos Açores determina ainda que,, entre outros.A cerca sanitária vigorará a partir das 00h00 de quinta-feira até às 23h59 de 8 de dezembro, podendo as medidas previstas "ser revertidas ou revogadas a qualquer momento, tendo em conta a evolução da pandemia na região".Os Açores registaram mais 18 casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas.Nos Açores, foram detetados até 1 de dezembro 1.044 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, e registados 17 óbitos. Há 523 casos recuperados e mantêm-se 421 casos positivos ativos.