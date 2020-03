Covid-19. Gafanha da Nazaré suspende atividades culturais

Um homem infetado com o novo coranavírus assistiu a três espetáculos em diferentes locais da Gafanha da Nazaré nos dia 6 e 7 deste mês. Os eventos foram promovidos pela Câmara de Ílhavo, que suspendeu de imediato todos os eventos culturais até dia 22 e decidiu que as cerca de duas dezenas de elementos da produção envolvidos entrassem já em quarentena.