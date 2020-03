Covid-19. Governo procura alternativas de regresso de estudantes em Erasmus

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, já contactou, via e-mail com os 3.250 estudantes do ensino superior português que estão a fazer Erasmus em 32 países. O Governo está à procura de alternativas para garantir o regresso de todos. Para ajudar a resolver todas as situações foi alargado o horário de funcionamento da linha de emergência Covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros.