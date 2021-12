Covid-19. Há 564 surtos ativos em Portugal Continental

De acordo com a Direção-Geral da Saúde, Portugal Continental registava na última segunda-feira 44 surtos em lares, 338 em escolas e 16 noutras instituições de saúde. No total são 564 surtos, pouco mais de metade do pico máximo atingido em fevereiro, quando se contabilizavam 921 surtos ativos no país.