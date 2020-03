Covid-19. Há mais grávidas infetadas no Hospital de São João, no Porto

Em relação ao caso do primeiro bebé nascido de uma mãe infetada, o serviço de neonatologia do São João frisou que os testes realizados ao bebé deram negativo para a Covid-19. A recém-nascida encontra-se "clinicamente bem" e "em segurança".



O bebé está ainda no hospital e os pais não estão em contacto com o mesmo, uma vez que estão os dois infetados pelo novo coronavírus.



A mãe do bebé, que deu entrada na segunda-feira e foi então sinalizada como caso suspeito, tendo ficado em isolamento, apresenta apenas sintomas ligeiros.



O parto decorreu normalmente.



A mãe já teve alta do hospital e encontra-se em casa, sob vigilância.