Covid-19. Há pessoas a sofrer diariamente dos efeitos da doença após infeção

Cansaço, falta de concentração, falhas ou perda de memória e exaustão emocional. Estes são alguns dos efeitos permanentes causados pela "covid longa".A médica Isabel do Carmo, que também contraiu o vírus e chegou a estar internada, reuniu vários testemunhos sobre esta patologia em conjunto com uma investigação atualizada e que agora publica num livro de nome "Síndrome do Covid Longo".





O livro é apresentado esta segunda-feira em Lisboa.