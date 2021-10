Covid-19. Há vacinas e pontos de vacinação suficientes, garante Graça Freitas

Caso os funcionários não se queiram vacinar, a diretora-geral apela a que as instituições possam colocar essas pessoas noutras funções, quando possível, para diminuir o contacto com os mais velhos.



Com o tempo frio, aumenta a preocupação com as infeções respiratórias e Graça Freitas diz que a dupla vacinação, contra a gripe e contra a covid-19, são as melhores formas de prevenir problemas.



As autoridades aguardam a qualquer momento a decisão da Agência Europeia de Medicamentos sobre a possibilidade ou não de administrar as duas doses em simultâneo.