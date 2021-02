Covid-19. Hospitais de Coimbra já sentem o alívio de menos casos

Foto: spdm.org.pt/DR

Com o número de novos casos em queda, também o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra já está a devolver enfermarias e camas da unidade de cuidados intensivos às funções originais, ficando assim dedicadas ao tratamento e resposta a outras doenças.