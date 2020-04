Covid-19. Hospital de Santa maria, em Lisboa, retoma consultas presenciais não urgentes

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, quer retomar as cirurgias e as consultas presenciais que foram adiadas, por causa do Estado de Emergência. O Santa Maria espera fazer duzentas cirurgias até ao final do mês. Todos os doentes internados neste hospital vão ser testados ao novo coronavírus.