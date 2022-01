Covid-19. Internamentos sobem, mais 20 mortos e 20.212 novos casos em Portugal

Há nesta altura 1.588 doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses, mais 139 do que no domingo. Em cuidados intensivos estão 161 pessoas, mais 11 na comparação com o último boletim.







Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com maior número de novos casos e óbitos: são mais 8.349 casos e dez óbitos só nas últimas 24 horas. Seguem-se a região Norte, com 7.744 casos e um óbito, a região Centro e com mais 1.614 infeções e cinco óbitos.







Na Madeira, foram contabilizados mais 1.185 casos e um óbito. Na região do Algarve há a registar mais 652 casos e uma morte e no Alentejo há mais 452 casos e dois óbitos. Nos Açores, registam-se mais 216 casos de infeção.



Incidência continua a subir





Destaque ainda neste boletim da Direção-Geral da Saúde para os números da incidência e o índice de transmissibilidade, que hoje foram atualizados. A incidência continua a subir de forma vertiginosa, com 3204,4 casos a nível nacional por cada 100 mil habitantes. Em Portugal Continental há 3209,1 casos por cada 100 mil habitantes.







Na sexta-feira, dia da anterior atualização, a incidência era de 2438,8 a nível nacional e de 2444,5 em Portugal Continental.







Já o índice de transmissibilidade, ou R(t), diminuiu ligeiramente e é agora de 1,24 a nível nacional e em Portugal Continental. Na última atualização o R(t) era de 1,32 a nível nacional e no continente.