Covid-19. Já entraram em vigor as novas regras de combate à pandemia

Chega também ao fim a apresentação de testes obrigatórios para quem tomou a dose de reforço da vacina há mais de 14 dias, inclusive para o acesso a grandes eventos.



Para quem não tomou o reforço, mantém-se a obrigatoriedade de teste negativo e certificado digital para espetáculos culturais e recintos desportivos.



No caso de hotéis e restaurantes, é suficiente a apresentação do certificado digital. Quem não estiver vacinado tem de apresentar um teste negativo.



A partir desta segunda-feira, quem tiver contacto com um infetado em ambiente de trabalho deixa de ficar obrigatoriamente em isolamento.



A quarentena continua a aplicar-se apenas a coabitantes com casos positivos.



Em caso de isolamento, deixa de ser preciso telefonar para a linha SNS24 para obter uma declaração de isolamento profilático. Passa a ser possível emiti-la automaticamente online.



O teletrabalho mantém-se obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado a partir dessa data.



Os passageiros que aterrem nos aeroportos portugueses terão de continuar a apresentar um teste negativo para o SARS-CoV-2.