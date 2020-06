Covid-19. Lar de S. Domingos de Rana com 47 casos confirmados

Há um novo foco de contágio num lar, agora no concelho de Cascais. O lar situa-se na freguesia de São Domingos de Rana e já tem 47 casos confirmados, 41 utentes e 6 funcionários. Seis utentes estão internados, e um morreu já no hospital. O foco de contágio terá sido provocado por uma funcionária do lar. A jornalista Lígia de Sousa esteve no local e atualizou os dados deste novo foco de infeção por Covid-19.