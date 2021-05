Covid-19. Lisboa vai intensificar testagem

O aumento de novos casos de Covid-19 na capital está a preocupar as autoridades.O jornal Público, revela que a realização de testes em massa será também aplicada em empresas mais pequenas se a análise de risco detetar uma concentração de casos.

Portugal registou, em 24 horas, 413 novos Casos de Covid e quase 40% foram registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo.