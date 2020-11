Covid-19: Lista de concelhos com risco elevado sobe para 191 na segunda-feira

A atualização da lista, atualmente com 121 concelhos, retira sete municípios, em que estas medidas de restrição deixam de estar em vigor, a partir das 00h00 de sexta-feira, e inclui 77 novos concelhos a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, que falava após uma reunião do Conselho de Ministros, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.





Entram para a lista os concelhos de: Manteigas; Freixo de Espada à Cinta; Figueira de Castelo Rodrigo; Coruche; Seia; Proença-a-Nova; Monforte; Vieira do Minho; Mealhada; Celorico de Basto; Castro Daire; Arronches; Nelas; Vila Nova de Foz Côa; Mora; Torres de Moncorvo; Mêda; Mangualde; Salvaterra de Magos; Pampilhosa da Serra; Ourém; Vila do Bispo; Penela; Miranda do Douro; Albergaria-a-Velha; Águeda; Oliveira do Bairro; Arganil; Grândola; Resende; Mira, Ílhavo; Abrantes; Boticas; Coimbra; Almeida; Cantanhede; Almeirim; Ferreira do Alentejo; São Pedro do Sul; Estarreja; Faro; Cuba; Mirandela; Campo Maior; Miranda do Corvo; Alcanena; Ponte de Sor; Condeixa-a-Nova; Arcos de Valdevez; Montalegre; Montemor-o-Velho; Crato; Viseu; Reguengos de Monsaraz; Vagos; Penalva do Castelo; Sousel; Évora; Penamacor; Murtosa; Lamego; Vila Real de Santo António; Albufeira; Carrazeda de Ansiães; Elvas; Vila Nova de Paiva; Alvaiázere; Tábua; Portalegre; Portimão; Ansião; Tavira; Lagos; Aljustrel; Anadia e Satão.



Saem da lista os concelhos de: Moimenta da Beira; Tabuaço, São João da Pesqueira; Mesão Frio; Pinhel; Tondela e Batalha.



Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da Covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.