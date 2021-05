Covid-19. Madeira alarga horário de fecho de bares e restaurantes para as 23

O horário de encerramento dos bares e restaurantes na Madeira vai ser alargado para as 23:00, a partir de sexta-feira, e o recolher obrigatório passará a vigorar entre as 00:00 e as 05:00, indicou hoje o presidente do Governo Regional.