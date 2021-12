Covid-19. Madeira já iniciou vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos

A Madeira começou a vacinar crianças contra a Covid-19 quatro dias antes do Continente. Durante a tarde de terça-feira 70 crianças, dos cinco aos 11 anos, receberam a primeira dose. As autoridades de saúde querem iniciar a vacinação de pelo menos 12 mil crianças até ao final do mês.