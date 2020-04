Covid-19. MAI admite terceiro período de Estado de Emergência

A decisão foi acordada entre os governos dos dois países. O Ministro da Administração Interna diz, de resto, que o executivo está em sintonia com o Presidente da República sobre a necessidade de renovar o estado de emergência. Numa altura em que já foram detidas 126 pessoas, desde o início do segundo período de estado de emergência em Portugal, Eduardo Cabrita admite que poderá ser necessário um terceiro período do estado de emergência, até maio, e que tem de ser encontrada uma forma de retomar a atividade económica do país gradualmente e com segurança.