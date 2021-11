Covid-19. Mais 15 mortes e 3150 casos confirmados em Portugal

Portugal ultrapassou, pelo segundo dia consecutivo, a barreira dos três mil casos diários.





Do total de novos casos registados esta quinta-feira, 1096 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, 849 no norte, 696 no centro, 199 no Algarve e 173 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 126 infeções na Madeira e 11 nos Açores.





Os óbitos foram registados na região norte (quatro), centro (três), Lisboa e Vale do Tejo (seis), Algarve (um) e na região autónoma da Madeira (um).





Relativamente à situação nos hospitais, o boletim epidemiológico desta quinta-feira dá conta de mais dez pessoas internadas em enfermaria (691 no total) e menos duas nos cuidados intensivos (103 no total).







O relatório reporta ainda mais 1642 recuperações, aumentando o total para 1.065.331. Portugal tem neste momento 49.525 casos ativos e 52.763 contactos em vigilância.







Em relação à matriz de risco, Portugal voltou à zona vermelha, com uma incidência de 251,1 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e de 251,3 no continente. Quanto ao índice de transmissibilidade, ou R(t), este situa-se em 1,20.





Desde que foi identificado o primeiro infetado com Covid-19 em Portugal já foram confirmados 1.133.241 casos e 18.385 óbitos.