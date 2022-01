Covid-19. Mais 22 mortes e 26.419 novos casos em Portugal

No total, estão internadas 1.449 pessoas nos hospitais portugueses com Covid-19, mais 61 do que no sábado. Em cuidados intensivos estão 150 doentes, menos três em relação ao último boletim.







Há também a registar mais 10.758 doentes dados como recuperados nas últimas 24 horas.





Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com maior número de casos e de óbitos: registam-se mais 11 mortes e 11.370 casos só nas últimas 24 horas.







Na região Norte há mais 9.516 casos e contabilizam-se quatro óbitos desde sábado. Nas últimas 24 horas houve ainda confirmação de 2.640 casos e dois óbitos na região Centro.





Segue-se o Alentejo com 885 casos e mais dois óbitos, e ainda o Algarve, com 698 novos casos e dois óbitos. Na Madeira registou-se nas últimas 24 horas uma vítima mortal e 1.024 novos casos. Finalmente, nos Açores houve mais 286 novos casos.