Covid-19. Mais 313 casos e cinco mortes em Portugal nas últimas 24 horas

No total foram contabilizados 1.085.451 casos de Covid-19 e 18.138 óbitos em Portugal desde o início da pandemia.





Nas últimas 24 horas houve registo de 284 recuperados. Desde o início da pandemia, 1.035.977 pessoas recuperaram da doença.





Destaque para os internamentos, com mais 21 pessoas internadas, das quais sete em cuidados intensivos. Há nesta altura 290 pessoas internadas com Covid-19 em Portugal, das quais 59 estão em UCI.







Em comparação com a última atualização, os valores de incidência acumulada e o índice de transmissibilidade subiram. O índice de transmissibilidade subiu de 1,02 (a nível nacional e no continente) para 1,06.







Já a incidência (número de novos casos nos últimos 14 dias por cada 100 mil habitantes aumentou para 92,4 a nível nacional e 92,8 no continente. Na sexta-feira, data da última atualização por parte da Direção-Geral da Saúde, os valores eram de 86,1 e 86,5, respetivamente.







Dos cinco óbitos nas últimas 24 horas, dois ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. As restantes três mortes foram registadas no Centro, Algarve e Açores.







Em relação ao número de casos, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 118 novos casos de infeção, seguindo-se a região Norte com 90 novos casos. A região Centro tem mais 46 casos confirmados, o Algarve mais 24 casos e o Alentejo apenas quatro novos casos.





Nas regiões autónomas, a Madeira conta com mais 20 casos em relação a domingo e os Açores com 11 novos casos.