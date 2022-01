Covid-19. Mais 40.090 casos e 34 óbitos em Portugal

Portugal registou mais 40.090 casos de Covid-19 e 34 óbitos desde quinta-feira, mantendo-se a tendência elevada de novas infeções. Sublinha-se, no entanto, para o número crescente de mortes, que foi hoje o maior desde março.







No total, desde o início da pandemia, morreram 19.237 pessoas por Covid-19 em Portugal.







Há ainda a registar mais 27.424 casos recuperados nas últimas 24 horas.







Destaque também para a nova subida da incidência, que é agora de 3813,6 a nível nacional por cada 100 mil habitantes e de 3796,0 em Portugal Continental.







Na quarta-feira, a incidência por cada 100 habitantes era de 3615,9 a nível nacional e de 3615,3 em Portugal Continental.







Já o R(t), ou índice de transmissibilidade, mantém a tendência de queda ligeira, com 1,19 a nível nacional e em Portugal Continental.







Na última atualização deste dado, quarta-feira, o R(t) era de 1,23 para o território nacional e continental.







Ao nível da distribuição geográfica, a região Norte é a que tem maior número de casos (15.914), logo seguida de Lisboa e Vale do Tejo (14.513). A região Centro contabiliza mais 4.589 casos, seguindo-se a Madeira com 2.193 casos, Algarve com 1.224, Alentejo com 1.207 e Açores com 450 casos.





Quanto ao número de óbitos, 13 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Norte, quatro na região Centro, três na Madeira. Houve ainda uma morte no Algarve e outro óbito no Alentejo.