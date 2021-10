Covid-19. Mais 829 casos e três mortes em Portugal nas últimas 24 horas

Mais 11 pessoas estão internadas desde as últimas 24 horas, das quais três estão em cuidados intensivos. Assim, há nesta altura 301 doentes internados por Covid-19, entre eles 62 em unidade de cuidados intensivos. Há ainda registo de 1.284 casos recuperados, num total de 1.037.261 pessoas recuperadas da doença em Portugal.







Desde o início da pandemia houve registo de 1.086.280 casos e 18.141 óbitos. Nas últimas 24 horas, ocorreram três mortes e foram registados 829 novos casos.







De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, dois destes óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e um outro na região Norte. Quanto ao número de casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 283 novos casos, a região Centro teve mais 218 casos e a região Norte mais 216 casos confirmados.







Seguem-se com muito menor número de casos o Algarve, com 48 novas infeções, e o Alentejo com mais 39 casos. Nas regiões autónomas, os Açores tiveram 15 novos casos e a Madeira mais dez infeções confirmadas.