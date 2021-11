Covid-19. Mais oito mortes e 3205 casos confirmados em Portugal

O mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela Direção-Geral da Saúde, dá conta de mais 14 doentes internados em enfermaria, aumentando o total para 705. Já nos cuidados intensivos estão internados 100 doentes, menos três do que no dia anterior.





Do total de novos casos, 1031 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 926 na região norte, 774 no centro, 292 no Algarve e 74 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 91 infeções na Madeira e 17 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, estes foram reportados na região norte (dois), centro (três) e Lisboa e Vale do Tejo (três).





O boletim reporta ainda mais 1842 recuperados, aumentando o total para 1.067.173. Portugal tem hoje mais 1355 casos ativos e mais 3843 contactos em vigilância.







Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmados 1.136.446 casos e 18.393 óbitos.



Incidência continua a aumentar





A taxa de incidência a 14 dias voltou a disparar, tendo passado de 251,1 casos por 100 mil habitantes para 279,8 casos a nível nacional. No continente, a incidência é ligeiramente superior, situando-se agora nos 280,2 casos por 100 mil habitantes. Na atualização anterior, a incidência a nível continental situava-se nos 251,3 casos por 100 mil habitantes.





Em relação ao índice de transmissibilidade, ou R(t), este mantém-se em 1,20 no continente e desceu ligeiramente para 1,19 a nível nacional.



Seis concelhos em risco extremo





O número de concelhos em risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 aumentou substancialmente esta semana de 89 para 154. O boletim confirma que Portugal tem, neste momento, seis concelhos em risco extremo de infeção, ou seja, com uma incidência acima dos 960 casos por 100 mil habitantes.





O concelho onde a situação é mais grave é Barrancos, no distrito de Beja, com 3204 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Segue-se Mora, com uma incidência de 1611 casos, Vimioso (1263 casos), Mira (1229 casos), Sernancelhe (1060 casos) e Marvão (1021 casos).





Nos concelhos em risco muito elevado de infeção, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, o número de municípios neste nível mais do que duplicou na última semana, passando de 19 para 41.



Também a subir estão os concelhos em risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias), já que o boletim contabiliza hoje 98 concelhos nessa categoria, enquanto no relatório anterior eram 70.



Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 85 concelhos, menos 11 que na semana anterior.



O número de concelhos com uma incidência de zero casos continua a diminuir e são agora cinco, menos oito do que o registado pela DGS há sete dias.