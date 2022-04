Covid-19. Máscaras nas escolas até ao fim do ano

Graça Freitas diz que o fim da obrigatoriedade de uso de máscara está dependente dos números da mortalidade e que Portugal ainda não atingiu esse valor.



"Ainda estamos longe de chegar a uma atividade baixa que permita chegar a um nível seguro", afirmou Graça Freitas, considerando que apesar de estável e com tendência decrescente, a incidência do coronavírus SARS-CoV-2 e a sua transmissibilidade é elevada, o que fez com que a situação de alerta fosse prolongada até 22 de abril.



A Direção-geral da Saúde continua a recomendar a utilização de máscara nas escolas. Para Graça Freitas esta medida ainda se justifica com a transmissibilidade do vírus.