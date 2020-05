Covid-19. Ministério da Saúde admite atrasos no pagamento às instituições sociais

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O secretário de Estado da Saúde admitiu esta tarde atrasos no pagamento às Instituições Particulares de Solidariedade Social que integram a Rede de Cuidados Continuados e disse que as dívidas vão ser regularizadas "dentro do possível".