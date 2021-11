Covid-19. Novas medidas para controlar pandemia e evitar cenário de janeiro de 2021

De 2 a 9 de janeiro, o teletrabalho passa a ser obrigatório e o início do 2.º período de aulas é adiado para depois desta semana, ou seja, os alunos regressam às escolas apenas no dia 10 de janeiro.



Bares e discotecas vão ser também encerrados na primeira semana do novo ano. O primeiro-ministro acredita que os portugueses aprenderam com a experiência do trágico janeiro de 2021 e que a situação não se pode repetir.