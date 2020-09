Covid-19. Número de casos está a crescer em Viseu

O presidente da câmara de Viseu diz que há um aumento de 40 por cento do número de casos na região. António Almeida Henriques afirma que a câmara não teve participação ativa nos casos no futebol, no Académico de Viseu, e defende o uso de máscara na via pública.