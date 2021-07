Covid-19. O que muda a partir de 1 de agosto

António Costa deu a conhecer na quinta-feira, à saída da reunião de Conselho de Ministros, o novo calendário que irá ditar o regresso à normalidade em Portugal. O guia assenta em três fases que se baseiam na percentagem de população com a vacinação completa.António Costa defendeu que chegou a altura “de podermos passar a conduzir a pandemia em função da taxa de vacinação”.