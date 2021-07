Covid-19. Obrigatório teste negativo ou certificado digital para entrar em restaurantes e hotéis

O acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o território continental vai passar a estar sujeito à existência de certificado digital ou de teste negativo por parte dos clientes. A nova medida, anunciada pela ministra da Presidência, aplica-se independentemente da taxa de incidência existente nos concelhos., precisou Mariana Vieira da Silva, sublinhando que a medida não abrange crianças até aos 12 anos de idade.

Teste ou certificado para refeições no interior de restaurantes

Quanto aos restaurantes, a obrigatoriedade de teste negativo ou certificado digital passa a ser exigida. Em esplanadas a medida não se aplica. Também não estão abrangidas pastelarias nem cafés.Ao contrário das restantes medidas aprovadas em Conselho de Ministros, a que diz respeito aos restaurantes não entrará em vigor já esta sexta-feira, mas sim no sábado.Os testes a apresentar pelos clientes nos estabelecimentos(à entrada do estabelecimento) ou perante um profissional de saúde.Para agilizar o acesso aos auto-testes, estes, anunciou o Governo.Esta nova medida permite aos restaurantes dos concelhos de risco elevado ou muito elevado, quando até agora estavam sujeitos a restrições de horários.

Entras e saídas da AML permitidas, mas medidas apertadas continuam

Outra das principais decisões do Conselho de Ministros desta quinta-feira foi, medida em vigor nas últimas três semanas devido ao aumento de casos de Covid-19 nesta zona do país."Tendo condições de utilizar o certificado digital, procuramos simplificar algumas restrições que existiam à atividade económica, desde logo o encerramento [de restaurantes] às 15h30 nos concelhos [de risco] elevado e muito elevado, mas também a proibição de entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa", avançou a ministra da Presidência.Ainda assim,, segundo o mapa de risco divulgado pelo Governo.Nesses 33 concelhos vão manter-se medidas mais restritivas, entre as quais a, todos os dias da semana, e oMantém-se ainda a obrigatoriedade do teletrabalho quando as funções o permitam; o encerramento de espetáculos culturais até às 22h30; a proibição de aulas de grupo em ginásios e o limite de 25 por cento da lotação em casamentos e batizados.O horário de encerramento de cafés, restaurantes e pastelarias passa a ser até às 22h30 todos os dias, mas mantêm-se as restrições na ocupação:

Média diária de casos sobe e Governo prolonga calamidade

A média diária de casos de infeção com o novo coronavírus, anunciou a ministra da Presidência após o Conselho de Ministros, ao adiantar que se continua a verificar um agravamento da pandemia em Portugal."O ponto de situação da pandemia no nosso país é a de uma incidência de 254,8 e de um índice de transmissibilidade (Rt) de 1,20 no continente", afirmou Mariana Vieira da Silva.Por esta razão, o Governo decidiu. "Foi aprovada uma resolução que prorroga a situação de calamidade até ao dia 25 de julho de 2021 e altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos", refere um comunicado divulgado após o Conselho de Ministros.A situação de calamidade, nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, entrou em vigor a 1 de maio e tem sido renovada quinzenalmente. A atual situação de calamidade termina às 23h59 de domingo.

c/ Lusa