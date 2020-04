Covid-19. Ovar tem linha telefónica própria de apoio médico

O serviço está disponível através do número, tem o custo de uma chamada para a rede fixa e é exclusivo para utentes que suspeitem ter sintomas do novo coronavírus, pelo que "em todos os outros casos de emergência deverá ser usado o 112".





A linha visa atender e aconselhar os munícipes que sintam sintomas da Covid-19 e", explicou o presidente da autarquia, Salvador Malheiro.A medida visa garantir assistência atempada à comunidade de 55.400 habitantes do concelho do distrito de Aveiro, que desde 17 de março está em estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde o dia 18 se encontra sob cerco sanitário - o que implica controlo de entradas e saídas no território.A principal expetativa do presidente da autarquia prende-se agora com a "grande decisão" do Governo quanto ao prazo de vigência da cerca sanitária em curso no território, já que o fim da mesma, pelo menos por enquanto, está previsto para as 23h59 desta quinta-feira.